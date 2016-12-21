В Казахстане разбился истребитель Су-27

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В Казахстане во время учебного полета разбился истребитель Су-27. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны. По данным военного ведомства, летчик успел катапультироваться.

Су-27 разбился в Казахстане во время учебного полета. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны. Летчик истребителя успел катапультироваться, сообщает "Интерфакс".

По данным военного ведомства, летчик перед крушением самолета успел увести его от населенного пункта.

Состояние летчика оценивается как удовлетворительное. Специальная комиссия выясняет причины крушения.