Песков назвал Путина "абсолютным либералом"

Теги: Политика путин песков россия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Владимира Путина абсолютным либералом. По его словам, консерватором главу государства называют недруги. Путин же по своей натуре гораздо более либеральный, чем те, кто называет себя оппозицией.

Президент России Владимир Путин гораздо либеральнее тех, кто называет себя оппозицией. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Вы знаете, недруги - в первую очередь за рубежом, но и некоторые недруги внутри России - они считают, что Путин, скорее, консерватор и такой государственник, которому чуждо слово "свобода". Но Путин абсолютный либерал по своей натуре, и гораздо больший либерал, нежели назывные либералы, которые именуют себя "оппозицией", - цитирует его "Интерфакс".

По словам Пескова, президент либерален как в экономических подходах, так и в социальной политике и других сферах. Он также отметил, что экономика России, несмотря на трудности, постепенно меняется.

"Медленно, но сокращается доля доходов от продажи нефтегазового сектора. Она сокращается. А доля промышленных доходов от производства, от высоких технологий, она постепенно растет. То есть мы слезаем с "нефтяной иглы". Хотелось бы быстрее, да, но это очень медленный процесс. И у такой огромной страны, как Россия, конечно, этот процесс занимает десятилетия", - отметил Песков.

Читайте также:

Песков: убийство посла Карлова стало ударом в спину и для Турции

Песков назвал Анкару ответственной за безопасность дипломатов в Турции