МИД потребует от New York Daily News извинений за статью об убийстве посла

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Министерство иностранных дел России потребует от главного редактора New York Daily News извинений за статью, в которой оправдывается убийство российского посла в Турции Андрея Карлова. В своем материале журналист Герш Кунтцман назвал случившееся не терактом, но "карой за военные преступления Владимира Путина".

Министерство иностранных дел России потребует извинений от главного редактора New York Daily News за материал, в котором оправдывается убийство российского посла Андрея Карлова. Об этом на своей странице в Facebook сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Статья с заголовком "Не плачьте по убитому российскому послу, который был лакеем Путина" была опубликована 20 декабря. Автор материала, журналист Герш Кунтцман, в частности, сравнил убийство Андрея Карлова, с убийством посла Третьего Рейха еврейским студентом в 1938 году в Париже.

"Сегодня же мы направляем главному редактору издания, опубликовавшего эту ксенофобскую и содержащую оправдание действий террориста статью, письмо с требованием извинений", - заявила Захарова.

Автора статьи представитель МИД назвала "биологическим объектом". Захарова поинтересовалась, серьезно ли с его стороны сравнение мотивации еврейского студента в 1938 году и террористических методов группировок "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" (обе запрещены в России), взявших на себя ответственность за убийство. Кроме того, ее заинтересовало отношение журналиста к терактам в Израиле.

"Вы в своем уме, Герш Кунтцман? Я понимаю, что в Штатах, в том числе не без ваших усилий, допереписывались историю 20 века до полнейшего абсурда, когда люди вообще перестали ориентироваться во времени и пространстве. Но не настолько же", - заявила Захарова.

Дипломат также призвала мировые антифашистские организации дать оценку данной публикации.

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