В ХМАО зафиксирован аномальный холод в минус 62 градуса

Теги: зима Погода хмао

Температура в минус 62 градуса зафиксирована на Большом Ольховском месторождении в Югре. Об этом сообщила директор департамента общественных и внешних связей ХМАО Елена Шумакова. В региональном отделении Гидрометцентра не смогли подтвердить или опровергнуть данную информацию.

Температура воздуха на территории Ханты-Мансийского автономного округа в среду опустилась до минус 62 градусов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на директора департамента общественных и внешних связей ХМАО Елену Шумакову.

По ее словам, аномальное похолодание зафиксировано в Белоярском районе, на месторождении Большое Ольховское.

При этом в Гидрометцентре по ХМАО не смогли подтвердить или опровергнуть данную информацию. "Но мы не исключаем таких показателей", - заявил собеседник агентства.

В настоящее время в Югре размещено 60 стационарных пунктов обогрева. В частности, 48 из них - на федеральной автомобильной дороге "Ханты-Мансийск - Тюмень". На выезде из города Новый Уренгой, поселка Коротчаево и посту "Карамовский" на границе ХМАО и Ямало-Ненецкого автономного округа дежурят дорожные службы и экипажи ДПС.

Абсолютный температурный рекорд в России отмечен в поселке Оймякон в Якутии. В 1938 году там зафиксировали минус 77,8 градусов.

Читайте также:

Москвичей предупредили о мокром снеге, сильном ветре и гололедице

В сочинской Красной Поляне выпало рекордное количество снега за последние пять лет

2016 год стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений