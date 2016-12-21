Васильева: второклассники разучились составлять из слов предложения

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Министр образования Ольга Васильева заявила, что около 70% учащихся вторых классов не смогли составить предложения из представленных им слов. По ее словам, такая ситуация сложилась во многом "из-за пустых федеральных государственных стандартов".

Около 70% второклассников не смогли составить предложения из слов. Об этом заявила министр образования и науки Ольга Васильева на заседании президиума Российской академии образования.

"Я просила через ФИПИ провести контрольную работу по русскому языку в 30 тысячах школ. Ее писали детишки второго класса. Тестовые задания сделали все хорошо, у всех между 4 и 5, но никто, практически 70% детей, не смог составить предложение из слов, которые были представлены", - цитирует министра ТАСС.

По ее словам, такая ситуация сложилась из-за "пустых федеральных образовательных стандартов". Васильева заявила, что уже созданы рабочие группы по содержанию стандартов, и к февралю будут представлены первые результаты их работы.

"Нам нужны программы, учебники, апробация учебников. Нам нужно возвращаться к тому, что на ЕГЭ мы не натаскиваем, а что каждый предметник - высококлассный специалист, чтобы он гордился и считал, что он подаёт свой предмет лучше, чем его коллеги", - заявила министр.

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