Роспотребнадзор заступился за "Ревизорро"

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В Роспотребнадзоре отреагировали на заявление МВД о незаконности действий программы "Ревизорро". В ведомстве заявили, что такие передачи являются основанием для проведения внеплановых проверок в заведениях общепита.

Передачи типа "Ревизорро" являются основанием для проведения внеплановых проверок Роспотребнадзора в заведениях общественного питания. Об этом говорится в сообщении ведомства, пишет ТАСС.

"Сюжеты в средствах массовой информации о нарушениях обязательных санитарно-эпидемиологических требований в соответствии с требованиями федерального законодательства являются основанием для проведения внеплановых проверок Роспотребнадзора", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее скандалы вокруг "Ревизорро" прокомментировали в МВД России. Там заявили, что съемочная группа программы действует незаконно и предупредили журналистов об ответственности за злоупотребление свободой средств массовой информации.

"Согласно законодательству проверкой соблюдения СанПИН и защитой прав потребителей в России занимается государственный орган – Роспотребнадзор", - заявили в МВД.