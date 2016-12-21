Прокуратура заинтересовалась корпортативом в московском морге

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Прокуратура Восточного административного округа Москвы организовала проверку в связи с опубликованным в интернете видеороликом о вечеринке в морге городской клинической больницы имени Мухина, организованной сотрудниками ритуального агентства.

Прокуратура ВАО заинтересовалась вечеринкой, устроенной в московском морге сотрудниками ритуального агентства. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя столичной прокуратуры Елену Россохину.

"Прокуратура Восточного административного округа Москвы организовала проверку в связи с размещением в сети Интернет видеоролика, получившего значительный общественный резонанс, о вечеринке, проводившейся в помещении морга городской клинической больницы имени Мухина персоналом ритуального агентства", - сказала она.

По ее словам, проверку поручено провести Перовской межрайонной прокуратуре совместно с антикоррупционным отделом УВД по ВАО. По ее результатам правомерности использования больничных помещений сторонними лицами будет дана оценка. Кроме того, будет дана оценка правомерности оказания платных ритуальных услуг на территории медучреждения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Запись вечеринки в столичном морге попала в интернет в декабре. Во время мероприятия сотрудница одного из ритуальных агентств легла в гроб с сигаретой во рту.

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