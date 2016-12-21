Песков рассказал о планах Путина на Новый год

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Владимир Путин по традиции встретит Новый год дома со своими родными и близкими. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, глава государства также собирается посмотреть свое новогоднее обращение.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин встретит Новый год дома в кругу семьи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью телеканалу "Мир".

"Традиционно с родными, близкими, друзьями, как все отмечают Новый год", - ответил он на вопрос о том, как глава государства собирается провести новогоднюю ночь.

Песков также ответил на вопрос о том, будет ли сам Путин смотреть новогоднее обращение президента к гражданам страны. "Я уверен, что будет, конечно", - сказал он.

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