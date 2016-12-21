В ЛНР сообщили о 40 погибших украинских военных под Дебальцево
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Украинские военные в ходе боев на Дебальцевском направлении потеряли 40 бойцов убитыми и более 50 ранеными.
В Донбассе предотвращена новая попытка прорыва украинских силовиков. Об этом заявили в Луганской народной республике, передает "ТВ Центр". На этот раз киевские военные атаковали позиции ополчения близ села Калиновка в окрестностях Дебальцева.
При этом была задействована артиллерия. Получив отпор и потеряв порядка 40 человек, бойцы отошли к линии разграничения. Бросив своих на поле боя.
"Я хочу обратить внимание. Сейчас здесь находятся тела 200 военнослужащих ВСУ. Судя по ранениям, их можно было еще спасти, однако они были брошены своим командованием на поле боя. Эти тела будут доставлены в морг города Дебальцево. Для последующего принятия решений", - сообщил представитель Народной милиции ЛНР Олег Анащенко.
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