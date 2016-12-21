При пожаре в Татарстане погибли животные передвижного зоопарка

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Спасать из горящего универмага редких животных пришлось этой ночью жителям города Чистополь в Татарстане. Пламя вспыхнуло после закрытия магазина, когда посетителей и сотрудников внутри уже не было. Но взаперти оставались 60 экзотических зверей из выездного зоопарка. Их участь была бы печальна, если бы не добровольные спасатели, пришедшие на помощь ещё до прибытия пожарных. Пять животных всё же погибли, но уцелели 55.

Ара и Петруша молчат — обычно шумные, сейчас попугаи растерянно озираются по сторонам. У птиц шок. Накануне вечером они услышали пожарную тревогу. К тому времени, когда прибыли спасатели, языки пламени уже поднялись вверх, на второй этаж здания. Как сообщает "ТВ Центр", в торговом центре посетителей не было. О том, что в торговом центре заперты животные, пожарным никто не сказал.

Выносили сквозь едкий дым и копоть животных сотрудники магазина. Пламя захватило площадь в три тысячи квадратных метров. Пожарные боролись с огнем 8 часов. В огне погибли лемур, мармозетка - это самая маленькая обезьянка в мире, не стало тигрового питона, красноухого тамарина и африканской летучей собаки.

Передвижная экзотическая выставка приехала в Чистополь несколько недель назад - всего около 60-ти видов редких животных. Через неделю уже собирались домой, в Омск. Теперь погорельцам придется поторопиться - нормальных условий для проживания у них нет. Да и пережитый стресс, уверен куратор, не может не отразиться на здоровье питомцев.

В причинах возгорания сейчас разбираются следователи, допрашивают очевидцев. Среди приоритетных версий - умышленный поджог.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр".