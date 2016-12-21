Путин выразил соболезнования в связи с ЧП в Мексике

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Владимир Путин выразил соболезнования президенту Мексики в связи с последствиями взрыва на одном из пиротехнических рынков страны. В результате трагедии погибли 36 человек.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с массовой гибелью людей в предместьях мексиканской столицы. Как сообщает "ТВ Центр", речь идет об инциденте на рынке по продаже фейерверков. По неустановленной пока причине там сдетонировала пиротехника. Взрывы были настолько мощными, что в руины превратились почти 300 торговых и складских павильонов.

36 человек погибли, еще 70 получили ожоги и ранения, в их числе - 10 детей. На месте завалов всё еще работают спасатели. Власти не исключают, что не все тела погибших извлечены из-под обломков. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

В качестве предварительной версий рассматривается грубое нарушение техники безопасности. При этом очевидцы утверждают, что взрыв спровоцировала ракета, которая вылетела из павильона и затем упала на хранилище пиротехники.