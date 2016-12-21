Пустыню Сахара засыпало снегом

Теги: В мире африка снег

В пустыне Сахара впервые за 40 лет выпал снег. Продержался снежный покров всего сутки.

Сюрприз преподнесла погода жителям африканского континента, передает "ТВ Центр". Впервые за 37 лет снег выпал в одной из самых засушливых точек нашей планеты - в пустыне Сахара. Редкое для этих широт природное явление запечатлел на своих кадрах фотограф-любитель. Снимки затем растиражировали мировые издания. По свидетельствам очевидцев, снежный покров продержался на песке около суток. Летом воздух в регионе прогревается в среднем до 40 градусов по Цельсию, зимой температура может падать до нуля.