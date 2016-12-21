Володин рассказал о кандидате в президенты в 2018 году

Теги: Политика выборы президент россия

На пост президента в 2018 году будет баллотироваться самый популярный политик. Так председатель Госдумы Вячеслав Володин ответил на вопрос о кандидатуре на пост главы государства. При этом он подчеркнул, что сам не намерен выдвигать свою кандидатуру на выборах ни в 2018 году, ни после.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что не намерен баллотироваться на пост президента ни в 2018 году, ни после. Об этом сообщил ТАСС.

Володин, в то же время, отметил, что на пост главы государства есть кандидат "и мы будем его поддерживать". Конкретного имени спикер нижней палаты не назвал.

"Догадайтесь сами, кто у нас самый популярный человек в стране, кто самый уважаемый человек в мире", - сказал он.

Читайте также:

Песков назвал тему досрочных выборов президента схоластикой