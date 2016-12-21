Активиста Энтео оштрафовали за выходку на могиле Сталина

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Лидер движения "Божья воля" Дмитрий Энтео оштрафован на 100 рублей за мелкое хулиганство. Ранее полиция доставила его в ОВД "Китай-город" после акции у могилы Иосифа Сталина. По словам активиста, он "всего лишь швырнул в могилу цветы".

Православного активиста, руководителя общественного движения "Божья воля" Дмитрия Цорионова (Энтео) оштрафовали на 100 рублей за выходку у могилы Иосифа Сталина на Красной площади, передает АГН "Москва".

Сам Энтео не согласен с обвинениями в мелком хулиганстве. "Сказали, что мы громко кричали и мешали людям. Взяли с нас штраф в размере 100 рублей и отпустили через 30 минут", - рассказал он.

Ранее Энтео был задержан полицией после акции на могиле Иосифа Сталина у Кремлевской стены. Он подчеркнул, что "всего лишь швырнул в могилу цветы".

Ранее участники движения "Божья воля" уже привлекали к себе внимание различными акциями. В частности, активисты пытались сорвать спектакль "Идеальный муж" на сцене МХТ, который в Русской церкви сочли кощунственным, и устраивали погром на выставке "Скульптуры, которых мы не видим" в "Манеже".

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