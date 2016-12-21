Эрдоган сообщил об очевидной связи убийцы посла с организацией Гюлена

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что следствие установило очевидную связь убийцы российского посла Андрея Карлова с организацией исламского проповедника Фетуллаха Гюлена. По предварительным данным, стрелок имел иностранные связи. Эрдоган выразил надежду, что в ближайшее время появятся первые результаты расследования.

Убийца российского посла Андрея Карлова был связан с организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на президента Турции Реджепа Эрдогана.

"Этот человек был членом ФЕТО, нет необходимости это скрывать. Место, где он рос, и его нынешнее состояния указывают на это. И надо открыто сказать, что внутри наших полицейских структур, как и в армии, все еще есть члены этой грязной организации", - передает его слова ТАСС.

По словам Эрдогана, в госструктурах Турции продолжится чистка от ФЕТО. Турецкий лидер подчеркнул, что в расследовании убийства посла участвуют следователи из Москвы и турецкая разведка. Эрдоган выразил надежду, что в ближайшее время появятся результаты, которые можно будет обнародовать. Предварительные данные, по его словам, указывают на некоторые иностранные связи убийцы.

Оппозиционер Фетхуллах Гюлен считается главным организатором неудачной попытки военного переворота в стране в ночь на 16 июля. В настоящее время, он находится в США.

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