Путин и ас-Сиси обсудили возобновление авиасообщения

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Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а также возобновление авиасообщения между Москвой и Каиром. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.