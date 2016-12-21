Путин и ас-Сиси обсудили возобновление авиасообщения
Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а также возобновление авиасообщения между Москвой и Каиром. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Проблемы борьбы с терроризмом Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси. Об этом сообщает "ТВ Центр".
Лидер арабской страны выразил соболезнования в связи с гибелью российского посла Андрея Карлова. Собеседники подчеркнули важность объединения усилий всего международного сообщества в борьбе с террористической угрозой.
Владимир Путин и Абдель Фаттах Ас-Сиси также рассмотрели вопросы обеспечения безопасности авиаперелётов и возможности возобновления воздушного сообщения между Россией и Египтом.