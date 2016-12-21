Путин призвал парламент бережнее относиться к законам

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Поправки в законы должны вноситься аккуратно и сочетаться между собой и с действующим законодательствам. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с руководством Госдумы и Советом Федерации в Кремле.

Владимир Путин выразил благодарность членам Совета Федерации и депутатам Госдумы за плодотворную законодательную работу, и прежде всего, за утверждение бюджета на предстоящий год. Об этом сообщает "ТВ Центр".

На встрече с руководством обеих палат Федерального Собрания в Кремле подвели итоги года уходящего, и обсудили планы на год наступающий. Владимир Путин отметил существенное обновление состава Госдумы после сентябрьских выборов и приход новых людей, прежде всего, из регионов. Это, по мнению главы государства, должно укрепить взаимодействие федеральной власти с регионами.

"Безусловно, важнейшим событием в уходящем году были выборы в Государственную Думу, которые привели к значительному обновлению состава депутатского корпуса. И в руководстве палаты тоже произошли существенные изменения. Но это не помешало сразу включиться в активную законотворческую работу. Я особо хотел бы поблагодарить вас за те решения, которые были приняты за в общем-то не такое уж продолжительное время, и прежде всего, за активную работу и принятие главного финансового документа страны - бюджета России. Что чрезвычайно важно для того, чтобы экономика развивалась стабильно и чтобы бюджетные процессы оказывали необходимое положительное воздействие на экономику страны в целом", - сказал Путин.