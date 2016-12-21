Контактная группа договорилась о перемирии в Донбассе на Новый год
Контактная группа по Украине призвала к бессрочному прекращению огня в связи с новогодними праздниками и обеспечила договоренность между Украиной и Донбассом о бесперебойном энергоснабжении. По словам полномочного представителя России в контактной группе Бориса Грызлова, вопросы безопасности и политические задачи должны решаться параллельно.
Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине достигла ряда договоренностей, в том числе о полном и бессрочном прекращении огня в преддверии Нового года и Рождества. Об этом "Интерфаксу" сообщил полномочный представитель России в контактной группе Борис Грызлов.
По его словам, итоги работы за год говорят о том, что минские соглашения по-прежнему остаются реальной основой для мирного процесса на Украине. Грызлов считает важным, что контактная группа "продвинулась в обсуждении обмена по принципу "всех на всех", а также обеспечила договоренность между Украиной и Донбассом о бесперебойном энергоснабжении".
Грызлов обратил внимание на то, что "инциденты, подобные произошедшим недавно в районе Дебальцево, показывают, что формула "сначала безопасность, потом все остальное" не работает". "Она, напротив, побуждает заинтересованные в разжигании конфликта силы к новым провокациям. А значит, вопросы безопасности, и политические задачи должны решаться параллельно", - подчеркнул он.
Читайте также:
Новости по теме Украинский кризис
-
22 декабря 2016
Посол Украины оправдался за "веселые картинки" о "Боярышнике"
-
22 декабря 2016
Киевский суд разрешил обыскать администрацию Путина
-
22 декабря 2016
Верховная Рада исключила Савченко из делегации Украины в ПАСЕ
-
22 декабря 2016
Россия направила в Донбасс гумколонну с новогодними подарками