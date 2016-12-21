За информацию о берлинском террористе объявлена награда

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Генеральная прокуратура Германии объявила вознаграждение за информацию о местонахождении берлинского террориста. За сведения, которые помогут найти подозреваемого обещают заплатить 100 тысяч евро.

За информацию о местонахождении берлинского террориста объявили награду в 100 тысяч евро. Об этом говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры Германии.

"За информацию, которая поможет арестовать обвиняемого, предусмотрено вознаграждение до 100 тысяч евро", - говорится в сообщении.

Генпрокуратура предоставила описание подозреваемого. Это 24-летний уроженец Туниса Анис Амри. Его рост – 178 сантиметров, вес – около 75 килограммов. Черные волосы и карие глаза. В ведомстве также предупредили, что он может выть вооружен и очень опасен.

Генпрокуратура попросила предоставить информацию о бывших и нынешних местах проживания подозреваемого. В ведомстве также призвали не подвергать себя опасности и сообщить полиции, если разыскиваемый преступник будет замечен.

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