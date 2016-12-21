Путин попросил усилить охрану российских дипломатов

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С некоторыми странами, учитывая местную обстановку, можно было бы договориться о вооруженной охране российских дипломатов за пределами дипмиссий. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Владимир Путин заявил, что в ряде стран "с учетом особенностей происходящих там процессов" можно было бы договориться о более высоком уровне охраны послов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам президента России, есть общее правило, согласно которому вооруженная охрана посольства работает только на территории самого посольства. "За ограду с оружием не выходят, в этом проблема. Дело не в Турции, дело в том, что это в большинстве стран так", - пояснил Путин.

Прощание с российским послом Андреем Карловым, убитым в Анкаре, состоится в четверг. В траурных мероприятиях примет участие Владимир Путин. В связи с похоронами дипломата глава государства принял решение перенести свою большую пресс-конференцию на пятницу.

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