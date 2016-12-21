Путин и Нетаньяху обсудили совместную борьбу с терроризмом

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Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху актуальные международные вопросы. Глава израильского правительства выразил соболезнования в связи с гибелью российского посла Андрея Карлова и заявил о готовности наращивать сотрудничество в борьбе с терроризмом.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Стороны обсудили ряд актуальных международных вопросов. Израильский премьер от себя лично и от народа Израиля выразил соболезнования в связи с гибелью российского посла в Турции Андрея Карлова.

"Премьер-министр Израиля резко осудил это преступление, выразив готовность наращивать сотрудничество с российской стороной в борьбе против терроризма", - отметили в пресс-службе Кремля.

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