Почтовая служба вернула москвичке посылку с запиской "Умри, мразь"

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Москвичке вернули посылку с конфетами, которую не пропустили на таможне в Азербайджан, с запиской "Умри, мразь". Личность сотрудника почтовой службы, который вложил послание, к настоящему времени удалось установить.

Москвичка Олеся Воронова обратилась с жалобой на почтовую службу Pony Express, которая возвратила ей посылку с запиской "Умри, мразь".

Об инциденте она рассказала в Facebook. Женщина отправила в Азербайджан конфеты. Посылку не пропустили на российской таможне. "Меня не предупредили ни про сертификаты, ни про инвойсы", - сообщила Воронова. По словам женщины, когда ей вернули посылку, она открыла ее и обнаружила записку.

"Сначала я думала, что записка обращена мне, но потом поняла, что это скорее адресату. Есть люди, которые не любят национальные меньшинства. Мой друг - председатель правления самого крупного банка в Азербайджане", - сказала она.

Личность сотрудника уже установили. Как сообщает Life, его уволили.

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