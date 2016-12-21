Путин выступил за упрощение получения российского гражданства

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил упростить получение российского гражданства для бывших соотечественников. Владимир Путин поддержал эту инициативу. При этом президент отметил, что необходимо обратить внимание на вопросы, связанные с жильем, работой, соцобеспечением и распределением граждан по территории страны.

Получение российского гражданства для соотечественников необходимо упростить. Об этом заявил президент России Владимир Путин, комментируя соответствующую инициативу лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

"Нужно упрощать получение российского гражданства", - цитирует Путина "Интерфакс".

При этом глава государства обратил внимание на вопросы, связанные с жильем, работой, социальным обеспечением и распределением прибывающих по территории страны.

"Вы сами сказали, что хорошо бы, чтобы они поехали на село. Но не едут. Едут в Москву и Петербург", - отметил Путин.

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