В Москве скончался актер Вячеслав Шалевич

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В Москве на 83-м году жизни скончался народный артист РСФСР Вячеслав Шалевич. Об этом сообщил Кирилл Крок - директор театра имени Вахтангова, где служил актер. Среди наиболее известных кинофильмов с участием Шалевича - "Капитанская дочка", "Три тополя на Плющихе", "Семнадцать мгновений весны".

В Москве в возрасте 82 лет скончался народный артист РСФСР Вячеслав Шалевич. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на директора театра имени Вахтангова Кирилла Крока.

"Шалевич скончался", - сказал он.

Директор театра сообщил также, что дата и место прощания с актером станут известны позднее.

Шалевич был госпитализирован 3 декабря. По данным СМИ, ему стало плохо на сцене театра во время спектакля 1 декабря, однако по прибытии скорой помощи актер отказался от госпитализации. Супруга отвезла его домой.

"Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека".

Вячеслав Шалевич служил в Вахтанговском театре с 1958 года. Наиболее известные киноработы актера - "Капитанская дочка", "Три тополя на Плющихе", "Семнадцать мгновений весны", "Портрет Дориана Грея", "Мастер и Маргарита".

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