Путин обсудил с руководством парламента итоги года

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В борьбе с терроризмом необходимо единство, но политика антироссийских санкций, которую продолжают западные страны, лишь усиливает разобщённость. Владимир Путин отметил это на встрече с руководством Совета Федерации и Государственной Думы. В Кремле в среду подвели итоги законодательной работы в уходящем году, и обсудили планы на год предстоящий.

Хотя формально у представителей нижней палаты этим вечером стартовали зимние каникулы — у сенаторов они начнутся со дня на день — на итоговой встрече с президентом обсуждались вопросы далеко не праздничные. Об этом сообщает "ТВ Центр". Самая горячая тема недели – террористическая угроза: атаки в Анкаре и Берлине. Владимир Путин в очередной раз напомнил – без международного сотрудничества невозможно победить это общее зло.

"И мы пропускаем удары из-за этого. И мы, и они. Абсолютно правы, к сожалению, не только от нас зависит, мы то готовы. К сожалению, последние трагические события в Германии будут побуждать наших партнеров теснее работать по этому важному направлению", - сказал Владимир Путин.

Встреча с парламентариями подразумевала формат вопрос-ответ. Владимир Жириновский эмоционально высказался по поводу убийства дипломата Андрея Карлова, посетовав на недостаточные меры безопасности и нежелание Турции предоставить спецназ для охраны российского посла.

"В таких странах, где высокий уровень террористической активности - особая охрана. Вы его знаете лично. Андрей Геннадьевич Карлов. Один везде ходит. Один! Когда вы были, там было много людей, вы не заметили. Я приехал - 4 охранника, 4 депутата. До меня вообще не добраться. Посол ходит по всей Анкаре один, одинокий странник. Где личный помощник, где охранник, где переводчик?" – возмущался лидер ЛДПР.

"Дело в том, что есть общее правило, согласно которому, вооружённая охрана посольства с оружием работает только на территории самого посольства. За ограду с оружием не выходит. В этом проблема. И дело не в Турции, дело в том, что в большинстве стран так. Но вы правы в том, что в некоторых странах, с учётом особенностей происходящих там процессов, можно было бы договориться и о другом", - ответил Путин.

Гибель в Иркутской области 60 человек от отравления парфюмерным концентратом "Боярышник". По мнению президента, застраховать людей от повторения подобных случаев можно, ужесточив правила производства и оборота спиртосодержащей продукции, а также усилить наказание за их нарушение. Ранее Владимир Путин подписал соответствующее поручение. Предложенные меры распространяются на парфюмерно-косметические вещества, товары бытовой химии и средства личной гигиены с объемной долей этилового спирта свыше 25%. Одна из мер - повысить акцизы на алкосодержащую продукцию.

"Чтобы это не были флакончики за три копейки. А чтобы они стоили нормальные деньги. И если это нужно фармацевтической промышленности использовать либо где-то в косметике, ну ничего, будет дороже косметика. Жизнь людей дороже", - заметил глава государства.

Внимательнее призвал представителей Совфеда и Госдумы Владимир Путин отнестись к решению проблемы переселения соотечественников. Президент подчеркнул: проблема сложная – люди не хотят ехать в села, выбирая лишь Москву и Петербург. И призвал не забывать – важнейшим направлением работы в следующем году останется региональная политика. Вместе с тем он призвал депутатов бережнее относиться к поправкам в действующие законы.

"Я хотел бы особо поблагодарить вас за те решения, которые были приняты, за в общем-то не такое уж и продолжительное время. И прежде всего, за активную работу и принятие главного финансового документа страны - бюджета России. Что чрезвычайно важно, чтобы экономика развивалась стабильно. И бюджетные процессы оказывали необходимое положительное воздействие на экономику страны в целом", - сказал Путин.

Спикер верхней палаты Валентина Матвиенко назвала уходящий год непростым, но созидательным. Совет Федерации внес в Государственную Думу более 80 инициатив, причем весьма актуальных.

"Это и пакет законов о коллекторской деятельности, поправки к закону о привлечении инвестиций в рыбную отрасль. Совет Федерации активно отреагировал на трагедию на Сямозере. Нами подготовлен законопроект, в котором во главу угла поставлено наведение строго четкого порядка в наведении безопасности в сфере детского отдыха. Организация следующей летней оздоровительной кампании будет вестись уже по новым правилам", - сказала Валентина Матвиенко.

Выборы в Государственную Думу Владимир Путин считает главным событием уходящего года. У нового созыва нижней палаты парламента было 77 рабочих дней – которые, кстати, заметно удлинились: депутаты задерживаются в зале пленарных заседаний до позднего вечера. Как итог принято – 142 новых закона.

Социологические опросы наглядно показывают, что в течение осени и первого зимнего месяца россияне стали лучше относиться к работе нижней палаты парламента. По данным ВЦИОМ, еще в сентябре деятельность Государственной Думы одобряли менее 40% респондентов. К ноябрю этот показатель увеличился до 48, а в декабре достиг рекордных за всю новейшую историю России 52%. При этом, если в сентябре детальность депутатов Госдумы неодобрительно оценивали почти 43% граждан страны, то к концу года показатель снизился на 10 пунктов. Таким образом, при сложении рейтинга и антирейтинга индекс одобрения деятельности 7 созыва качественно изменился — с -3 в сентябре до почти +20.

В среду на последнем в этом году заседании Дума Вячеслав Володин предупредил депутатов - в следующем году работать предстоит еще больше - июль исключат из летних каникул.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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