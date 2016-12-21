Путин предложил парламентариям "махнуть" по бокалу

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Президент России Владимир Путин пригласил депутатов и сенаторов отметить окончание года и "махнуть" по бокалу шампанского. Об этом он заявил, завершая встречу с представителями Федерального собрания. Ранее глава государства обсудил с ними итоги 2016 года.

Президент России Владимир Путин после общения с представителями Федерального собрания предложил парламентариям "махнуть" по бокалу шампанского, передает "ТВ Центр".

"Давайте будем заканчивать, мне надо двигаться дальше по графику. Я хочу вас позвать. У нас планировалось еще по бокалу шампанского. Ну, тогда пойдемте, махнем, как говорят в народе", - сказал Путин, завершая встречу.

Ранее на встрече с депутатами и сенаторами Путин обсудил итоги 2016 года. В частности, он заявил о необходимости принимать меры в сфере акцизов на спиртосодержащую продукцию. К такому предложению главу государства подтолкнуло иркутское массовое отравление концентратом для ванн "Боярышник".

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