Самолет совершил посадку во "Внуково" с неисправным шасси

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В аэропорту "Внуково" совершил посадку пассажирский самолет, летевший из Сургута в Москву. Он приземлился с неисправным датчиком шасси. Проводится проверка.

Пассажирский самолет, летевший из Сургута в Москву, совершил посадку в аэропорту "Внуково" с неисправным датчиком шасси, передает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Как пояснил источник агентства, такая поломка встречается часто. Она связана с особенностями эксплуатации самолетов в зимнее время года. Несмотря на это, по его словам, по факту произошедшего будет проведена проверка.

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