Россия направила в Донбасс гумколонну с новогодними подарками

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МЧС России направило в Донецкую и Луганскую народные республики очередную колонну с гуманитарной помощью. Грузовики, среди прочего, привезут в Донбасс новогодние подарки.

МЧС России отправило в Донбасс 59-й по счету гуманитарный конвой. В его составе 40 автомобилей, которые везут жителям Донецкой и Луганской областей, продукты питания, лекарства и предметы первой необходимости, передает "ТВ Центр".

А также новогодние подарки: наборы сладостей и игрушки. Для детей, пострадавших от боевых действий, их собирали общественные организации и простые люди из разных российских регионов.

Рано утром колонна белых грузовиков вышла из Донского спасательного центра в Ростовской области. Перед этим все машины прошли обязательный технический осмотр, а водители дополнительный инструктаж. В этом году это последний гумконвой из России в Донбасс, как сообщили в МЧС, помощь будет продолжена и в 2017 году.