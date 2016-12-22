08:09, 22 декабря 2016

Россия направила в Донбасс гумколонну с новогодними подарками

Теги:  Общество  мчс  помощь  украина  донецк  луганск

МЧС России направило в Донецкую и Луганскую народные республики очередную колонну с гуманитарной помощью. Грузовики, среди прочего, привезут в Донбасс новогодние подарки.

МЧС России отправило в Донбасс 59-й по счету гуманитарный конвой.  В его составе 40 автомобилей,  которые везут жителям Донецкой и Луганской областей,  продукты питания, лекарства и предметы первой необходимости, передает "ТВ Центр".

А также новогодние подарки: наборы сладостей и  игрушки. Для детей, пострадавших от боевых действий, их собирали общественные организации и простые люди из разных российских регионов.

Рано утром колонна белых грузовиков вышла из Донского спасательного центра в Ростовской области.  Перед этим все машины прошли обязательный технический осмотр, а водители  дополнительный инструктаж. В этом году это последний гумконвой из России в Донбасс, как сообщили в МЧС, помощь будет продолжена и в 2017 году. 

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