Американский журналист отказался извиняться за статью о Карлове

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Герш Кунтцман отказался принести извинения за свою статью про убийство российского посла. В ней он оправдывал террориста, застрелившего Андрея Карлова. Журналист отметил, что попросит прощения только в случае извинений со стороны России за действия, противоречащие международному праву.

Журналист американской газеты New York Daily News Герш Кунтцман опубликовал статью, в которой он отказался извиняться за то, что ранее оправдал убийство российского посла в Турции Андрея Карлова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его материал в электронной версии издания.

Кунтцман отметил, что извинится, только если Россия попросит прощения за свои действия, которые, по его словам, противоречат международному праву. Кроме того, журналист получил уже десятки писем от американцев, занявших российскую сторону в этом вопросе.

Ранее в среду Министерство иностранных дел России потребовало от главного редактора New York Daily News извинений за статью, в которой оправдывается убийство российского посла в Турции Андрея Карлова. В своем материале журналист Герш Кунтцман назвал случившееся не терактом, но "карой за военные преступления Владимира Путина".

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