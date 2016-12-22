Норвегия, Британия и Чехия бойкотируют тюменский этап Кубка мира по биатлону
Биатлонисты Норвегии, Великобритании и Чехии заявили о намерении бойкотировать этап Кубка мира, который должен пройти в марте 2017 года в Тюмени. Европейские спортсмены приняли данное решение из-за доклада Ричарда Макларена, в котором 31 российский биатлонист обвиняется в употреблении допинга.
Специальная комиссия Международного союза биатлонистов 22 декабря должна вынести решение о судьбе наших спортсменов, передает "ТВ Центр".
Причиной разбирательства послужила вторая часть доклада комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. В списке подозреваемых в употреблении допинга оказался 31 российский биатлонист, но никаких доказательств представлено не было. На основании этих подозрений могут дисквалифицировать как отдельных спортсменов, так и всю сборную, и даже лишить нашу страну права проведения международных турниров.
При этом сборные Норвегии, Великобритании и Чехии уже заявили, что бойкотируют этап кубка мира по биатлону, который пройдет в марте в Тюмени, если российских спортсменов не накажут за допинг.
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