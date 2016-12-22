Комиссия ООН не нашла виновных в обстреле гумконвоя под Алеппо
Теги: сирия оон сша обстрел Сирийский конфликт
Следователи из ООН не смогли установить тех, кто причастен к удару по гумконвою под Алеппо 19 сентября. При этом они установили, что атака велась с воздуха и к ней мог быть причастен самолет ВКС России. Вместе с тем, специалисты утверждают, что инцидент не является военным преступлением.
Следственной комиссии ООН не удалось установить тех, кто ответственен за обстрел гуманитарного конвоя в Сирии, который произошел 19 сентября в районе города Алеппо. При этом, как сообщает ТАСС, специалисты пришли к выводу, что атака велась с воздуха.
"Комиссия установила, что, хотя инцидент был вызван нападением с воздуха, выявить виновного или виновных невозможно", - говорится в докладе.
Также следователи отметили, что колонна обстреливалась с применением "нескольких видов боеприпасов". кроме того, в докладе отмечается, что средствами для совершения подобного нападения располагали и авиация международной коалиции во главе с США, и Воздушно-космические силы России, и ВВС Сирии. При этом, говоря о коалиции, следователи подчеркнули, что "ни одна сторона не предполагала" ее причастность к нападению. А вооруженные группы оппозиции, как выяснили специалисты, не имели возможности для атаки с воздуха.
В документе утверждается, что обстрел гумконвоя мог вестись с трех вертолетов Ми-17 сирийской армии, а после этого удары нанесли три самолета, один из которых якобы принадлежал ВКС России. "Однако у комиссии не было доступа к исходным данным, которые подтвердили бы эту версию. В их отсутствие прийти к однозначному выводу было невозможно. Кроме того, правительства Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики отвергли все обвинения в причастности к инциденту", - отмечается в документе.
Кроме того, следователи не обнаружили доказательств, подтверждающих версию о том, что нападение на гумконвой было преднамеренным. Поэтому этот инцидент нельзя расценивать как военное преступление.
Вечером 19 сентября к северо-западу от Алеппо был атакован гумконвой ООН. В организации заявили о множестве погибших и раненных. Кроме того, там призвали провести тщательное независимое расследование инцидента.
Спустя несколько дней официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков отметил, что в районе обстрелянного гумконвоя находился ударный американский беспилотник Predator. Это подтверждают, по его словам, это подтверждают данные объективного контроля воздушной обстановки в этом месте.
Читайте также:
Боевики обстреляли лагерь беженцев в сирийском Дераа
Матвиенко рассказала о желании евродепутатов посетить Сирию
Новости по теме Сирийский конфликт
-
22 декабря 2016
Сирийская армия сообщила о полном освобождении Алеппо
-
22 декабря 2016
Из Алеппо за сутки выехали около 300 машин с жителями города
-
21 декабря 2016
Яков Кедми: все российские представители находятся под угрозой
-
20 декабря 2016
В Египте поймали создателей фейковых фотографий детей из Алеппо