Комиссия ООН не нашла виновных в обстреле гумконвоя под Алеппо

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Следователи из ООН не смогли установить тех, кто причастен к удару по гумконвою под Алеппо 19 сентября. При этом они установили, что атака велась с воздуха и к ней мог быть причастен самолет ВКС России. Вместе с тем, специалисты утверждают, что инцидент не является военным преступлением.

Следственной комиссии ООН не удалось установить тех, кто ответственен за обстрел гуманитарного конвоя в Сирии, который произошел 19 сентября в районе города Алеппо. При этом, как сообщает ТАСС, специалисты пришли к выводу, что атака велась с воздуха.

"Комиссия установила, что, хотя инцидент был вызван нападением с воздуха, выявить виновного или виновных невозможно", - говорится в докладе.

Также следователи отметили, что колонна обстреливалась с применением "нескольких видов боеприпасов". кроме того, в докладе отмечается, что средствами для совершения подобного нападения располагали и авиация международной коалиции во главе с США, и Воздушно-космические силы России, и ВВС Сирии. При этом, говоря о коалиции, следователи подчеркнули, что "ни одна сторона не предполагала" ее причастность к нападению. А вооруженные группы оппозиции, как выяснили специалисты, не имели возможности для атаки с воздуха.

В документе утверждается, что обстрел гумконвоя мог вестись с трех вертолетов Ми-17 сирийской армии, а после этого удары нанесли три самолета, один из которых якобы принадлежал ВКС России. "Однако у комиссии не было доступа к исходным данным, которые подтвердили бы эту версию. В их отсутствие прийти к однозначному выводу было невозможно. Кроме того, правительства Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики отвергли все обвинения в причастности к инциденту", - отмечается в документе.

Кроме того, следователи не обнаружили доказательств, подтверждающих версию о том, что нападение на гумконвой было преднамеренным. Поэтому этот инцидент нельзя расценивать как военное преступление.

Вечером 19 сентября к северо-западу от Алеппо был атакован гумконвой ООН. В организации заявили о множестве погибших и раненных. Кроме того, там призвали провести тщательное независимое расследование инцидента.

Спустя несколько дней официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков отметил, что в районе обстрелянного гумконвоя находился ударный американский беспилотник Predator. Это подтверждают, по его словам, это подтверждают данные объективного контроля воздушной обстановки в этом месте.

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