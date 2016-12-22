Москвичке выплатили 10 тысяч рублей за посылку с пожеланием смерти

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Москвичке, получившей посылку с пожеланием смерти, выплатили компенсацию. Почтовая служба полностью возместила ущерб, перечислив девушке десять тысяч рублей.

Почтовая служба, вернувшая москвичке посылку с запиской "Умри, мразь", извинилась перед девушкой. Кроме того, пострадавшей выплатили компенсацию в размере 10 тысяч рублей, передает Life.

Девушка заявила, что конфликт улажен. "Я получила официальное извинение от компании, претензий со своей стороны больше не имею. Теперь я уверена, что подобный кошмар ни с кем не произойдёт", - написала москвичка на своей странице в соцсети.

Ранее сообщалось, что жительница столицы обратилась с жалобой на почтовую службу Pony Express, которая возвратила ей посылку с запиской "Умри, мразь". Девушка отправила в Азербайджан конфеты. Посылку не пропустили на российской таможне. Когда ей вернули отправление, в коробке лежала записка с пожеланием смерти. На посылку москвичка потратила десять тысяч рублей - шесть тысяч стоили конфеты, еще в четыре тысячи обошлась пересылка.

Личность сотрудника почтовой компании, который вложил в посылку послание, была установлена накануне. Он уволен.