В 2017 году хакеры могут украсть из российских банкоматов 2,5 млрд руб.

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Эксперты ожидают усиления хакерских атак на банкоматы в 2017 году. Отмечается, что размер хищений может составить более 2,5 миллиарда рублей. Кроме того, взломы банкоматов угрожают финансовому состоянию простых граждан.

В 2017 году хакеры могут сосредоточить свои усилия на краже денег из банкоматов (АТМ). Специалисты считают, что размер хищений, совершенных с помощью АТМ, может составить более 2,5 миллиарда рублей, что больше показателей текущего года на 25-30%, пишет газета "Известия".

Отмечается, что усиление активности со стороны виртуальных мошенников угрожает счетам простых граждан. По словам гендиректора специализирующейся на вопросах кибербезопасности компании Digital Security Ильи Медведовского, у хакеров есть два способа получить чужие деньги при помощи банкомата. Первый предполагает подключение хакерских устройств к диспенсеру банкомата через внешнюю панель. В этом случае АТМ выдает злоумышленникам все имеющиеся в нем деньги. Таким образом, мошенники могут забрать из банкомата все средства, что нанесет ущерб кредитным организациям.

Второй сценарий предполагает проникновение злоумышленников во внутреннюю сеть банков для управления банкоматными сетями. В этом случае кибермошенник получает доступ к серверу управления ATM, запускает вредоносное программное обеспечение, после чего, снимает средства в офлайне с поддельных карт. При этом, если вредоносное ПО заражает банкомат, то потери несут уже граждане. По словам Медведовского, дело в том, что доказать факт кражи в этом случае довольно сложно, в связи с этим средства пострадавшим людям могут быть не компенсированы.

Отмечается, что ущерб от одной кибератаки на АТМ может составлять до 20 миллионов рублей.