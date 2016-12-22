Шалевича похоронят на Ваганьковском кладбище

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Актер Вячеслав Шалевич будет похоронен в столице на Ваганьковском кладбище. Об этом рассказали родственники артиста, не уточнив, когда пройдет церемония прощания. Шалевич скончался в среду после продолжительной болезни.

Вячеслава Шалевича похоронят в Москве на Ваганьковском кладбище. Как сообщает Life со ссылкой на внучку артиста, с датой проведения гражданской панихиды семья актера еще не определилась.

Народный артист РСФСР скончался 21 декабря, несколько лет он боролся с тяжелым заболеванием. 2 декабря актер был доставлен в реанимационное отделение с судорожным симптомом. На следующий день он впал в кому.

Вячеслав Шалевич работал в театре имени Вахтангова с 1958 года. Телезрители запомнят его по ролям в таких фильмах, как "Капитанская дочка", "Три тополя на Плющихе", "Семнадцать мгновений весны", "Портрет Дориана Грея", "Мастер и Маргарита".