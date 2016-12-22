Женщина умерла после отравления водкой в Иркутске

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Зафиксирован новый случай отравления суррогатным алкоголем в Иркутске. Отмечается, что женщина скончалась после употребления водки "Белая береза". Спиртной напиток был найден в подпольном цехе вместе с "Боярышником". Это первый случай отравления водкой в регионе.

В Иркутске зафиксировали первый случай смертельного отравления контрафактной водкой. Об этом сообщает начальник департамента здравоохранения города Наталья Тарабан. "Бригада скорой помощи констатировала факт смерти женщины на дому, родственники утверждают, что она употребляла водку марки "Белая береза". Это первый случай отравления водкой в Иркутске", - приводит "Интерфакс" слова Тарабан.

По ее словам, именно такая марка была найдена подпольном цехе вместе с "Боярышником". Тарабан отметила, что там также обнаружили канистры спиртосодержащей продукции с метиловым спиртом.

Ранее сообщалось, что в Иркутске после отравления концентратом для ванн "Боярышник" уже скончались более 60 человек. Во вторник губернатор Иркутской области Сергей Левченко ввел режим ЧС на всей территории региона. Кроме того, до выяснения обстоятельств запрещена продажа всех непищевых спиртосодержащих продуктов.

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