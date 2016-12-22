Делягин: Запад идеологизирован хуже кошмара советского диссидента

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Исключение России из числа главных угроз для Америки было воспринято и в США, и в Европе как сенсация. Можно ли рассчитывать, что в политику Вашингтона вернётся здравый смысл? Осознают ли европейцы на фоне трагедий в Анкаре и Берлине необходимость объединения сил в борьбе с терроризмом? Об этом в интервью "ТВ Центру" рассказал политолог Михаил Делягин.

В эфире программы "События. 25-й час" на вопросы Алексея Фролова ответил глава Института проблем глобализации Михаил Делягин.

- Заявление Трампа стало сенсацией и в России. Конечно, мы знаем Трампа, мы следим за его кампанией, но то, что президентом США стал психически нормальный человек, который способен понимать, что дважды два это четыре, это сенсация. В сегодняшнем Западе, который идеологизирован хуже любого кошмара советского диссидента, западных политиков реальность не интересует вообще. Они талдычат свое, полностью игнорируя то, что происходит на их глазах.

Европейская политика умиротворения агрессора на примере Гитлера показала, что она не работает и никого ни от чего не спасает. Бытовой пример: если на вас набрасывается бешеная собака с оскаленной пастью и текущими слюнями, а вы будете ее гладить, то вас искусают со 100% вероятностью. А гладят они потому, что в немецком обществе произошла глубочайшая психическая катастрофа.

Террористы замечательно запугивают людей, способствуют расчеловечиванию. Они пришли показывать европейцам, что Европа кончилась и теперь здесь будет халифат. Что они пришли из стран, которые превращены европейцами в ад, они этот ад принесут с собой в Европу.

Программа "События. 25-й час"

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