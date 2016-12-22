Число погибших от отравления "Боярышником" в Иркутске выросло до 71

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В Иркутске уже более 70 человек скончались от отравления суррогатным концентратом "Боярышник". Об этом в четверг рассказали в региональном Минздраве. На лечении в стационаре находятся еще 36 пострадавших. В настоящий момент на территории области запрещена продажа всех непищевых спиртосодержащих продуктов.

Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Иркутске достигло 71 человека. Всего же от "Боярышника" пострадали 117 человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на иркутский Минздрав.

"В медучреждениях погибли 40, и 31 труп был доставлен в бюро судебно-медицинской экспертизы с места жительства", - рассказала пресс-секретарь регионального Минздрава Татьяна Лебедева. По ее словам, в больницах остаются 36 человек.

Кроме того, в четверг в Иркутске зафиксирован первый случай отравления суррогатной водкой. "Бригада скорой помощи констатировала факт смерти женщины на дому, родственники утверждают, что она употребляла водку марки "Белая береза". Это первый случай отравления водкой в Иркутске", - сообщила начальник департамента здравоохранения города Наталья Тарабан.

Во вторник губернатор Иркутской области Сергей Левченко ввел режим ЧС на всей территории региона. Кроме того, до выяснения обстоятельств запрещена продажа всех непищевых спиртосодержащих продуктов.

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