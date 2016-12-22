Центробанк отозвал лицензию у КБ МКБ

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Центробанк отозвал лицензию у московского "Межрегионального клирингового банка". Данное решение регулятор принял в связи с неисполнением организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.

Банк России с 22 декабря 2016 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации "Межрегиональный клиринговый банк" (МКБ). По данным регулятора, организация нарушала требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций.

Также с 22 декабря лицензии лишилась небанковская кредитная организация "Столичная расчетная палата". Данное решение принято в связи с неисполнением организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также неоднократным нарушением требований, предусмотренных статьей 7 Федерального закона "O противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В кредитные организации назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов в соответствии с федеральными законами приостановлены. По величине активов КБ МКБ занимал 487 место в банковской системе России, НКО "Столичная расчетная палата" находилась на 613 позиции.

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