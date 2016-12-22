Украинские военные раскритиковали новые беспилотники США

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По словам советника начальника Генштаба ВС Украины, решение приобрести американские дроны оказалось неверным. Натан Хазин отметил, что у этих аппаратов много недостатков и он вернул бы их американцам обратно.

Советник начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Натан Хазин критично высказался о беспилотниках Raven RQ-11B Analog, которые были получены от США. "С самого начала решение купить их для использования в конфликте было неверным", - приводит "Коммерсант" слова Хазина.

Военный советник отметил, что он бы вернул обратно американцам все дроны, если бы решение зависело от него напрямую.

Хазин подчеркнул, что эти беспилотники не защищены от перехвата и глушения современными средствами радиоэлектронной борьбы противника. По его словам, они довольно уязвимы и позволяют вычислять военные позиции Украины. Кроме того, у них оказался очень короткий срок работы от батареи.

Ранее сообщалось, что в июле США передали Украине современные беспилотники Raven RQ-11B Analog общей стоимостью более 12 миллионов долларов.