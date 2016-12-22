При взрыве у метро "Коломенская" пострадали 3 человека
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В Москве у станции метро "Коломенская" произошла разгерметизация газового баллона, за которой последовал взрыв. В результате инцидента пострадали трое рабочих, проводивших ремонтные работы.
На юге столицы в подземном переходе у станции метро "Коломенская" произошла разгерметизация газового баллона, за которой последовал взрыв. В результате ЧП травмы получили трое рабочих, проводивших ремонтные работы, передает АГН "Москва".
Пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Они госпитализированы. Инцидент произошел во время сварочных работ. В настоящее время южный вестибюль станции закрыт, однако поезда ходят в штатном режиме.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают экстренные службы города. Отмечается, что пассажиры при взрыве баллона не пострадали.
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