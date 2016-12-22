В России могут разрешить продажу алкоголя в самолетах

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Продажа спиртных напитков в самолетах, возможно, будет легализована в скором времени. Представить авиакомпании S7 отметил некоторые проблемы с реализацией алкоголя на борту воздушного судна. Авиаперевозчики ратуют за изменения в правилах оформления лицензий на спиртное.

В ближайшее время может быть легализована продажа алкогольных напитков на борту самолета. Как пишет газета "Известия", подготовка проекта данного закона поручена Росалкогольрегулированию.

Отмечается, что представитель авиакомпании S7 Михаил Астафьев на заседании рабочей группы по повышению эффективности госрегулирования и конкуренции на алкогольном рынке говорил о различных проблемах, связанных с розничной продажей алкоголя в самолетах. Он подчеркнул, что в настоящее время законодательство нечетко регулирует угощение пассажиров бизнес-класса спиртными напитками, которые входят в стоимость билета. По его словам, на борту процесс передачи алкоголя не проходит через кассовый аппарат, и авиакомпания опасается штрафов после возможных проверок надзорных служб.

Также говорится, что авиаперевозчики выступают за то, чтобы лицензию нужно было оформлять на деятельность центров бортового питания в аэропортах, которые передают продукты питания на борт воздушного судна, а не на сами самолеты.

В настоящее время торговля спиртными напитками разрешается, если авиакомпании предоставляют услуги общественного питания, а доля этилового спирта в реализуемых напитках не превышает 16,5 процентов. В остальных случаях компании должны получать лицензию на каждый самолет, на борту которого организована продажа алкоголя.