В Москве прощаются с убитым в Турции послом Андреем Карловым

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В Москве прощаются с российским дипломатом Андреем Карловым, погибшим от рук террориста в Турции. Гражданская панихида проходит в Министерстве иностранных дел, в вестибюле центрального здания. У гроба выставлен почетный караул. Проститься с дипломатом пришли сотни людей. Родные и близкие, коллеги, политики.

Над российским триколором на здании российского МИД в четверг черные траурные ленты. А многие сотрудники шли рано утром на службу с живыми цветами в память о трагически погибшем в Турции Андрее Карлове. На Смоленской площади прощаются с дипломатом. Сначала - безутешные родные и близкие. Затем - скорбящие друзья и коллеги, депутаты, политики. В холле МИД у гроба с телом - почетный караул, передает "ТВ Центр".

Имя Андрея Карлова уже вписали на памятной доске, посвященной погибшим при исполнении служебных обязанностей сотрудникам МИД. Дипломатической службе он отдал всю свою жизнь. Более 30 лет работал в МИД на разных должностях. На Смоленской площади Андрей Карлов занимал даже отдельный кабинет, но подолгу там не засиживался - гораздо чаще были служебные командировки и назначения. В 2006 году - Пхеньян, потом Сеул. По разные стороны демилитаризованной зоны на Корейском полуострове он представлял и отстаивал интересы России. Православный храм в КНДР появился именно при участии Андрея Карлова. Эти колокола сегодня печально будут звучать - в его честь.

"Этим летом в Москве, после совещания послов, когда мы все уже были в отпусках, Карловы приезжали к нам в гости. Пили чай, он много рассказывал про Турцию, которую успел полюбить, приглашал к себе, обещал показать какие-то необыкновенные красоты... Договаривались, что на пенсии, которая всё равно когда-то случится, будем по очереди приезжать друг к другу на дачу. Мы не будем приезжать друг к другу на дачу. Потому что его больше нет, и половины меня тоже уже больше нет", - говорит чрезвычайный и полномочный посол России в КНДР Александр Мацегора.

В 2013 году он был назначен послом в Турции, но до последнего сомневался, ехать или нет. Работа Андрея Карлова в Анкаре пришлась на непростой период в отношениях двух наших стран. Коллеги по дипломатическому корпусу вспоминают: напряжение и разногласия он воспринимал как личную боль. Стремился сблизить государства и народы - об этом были самые последние слова в его жизни. И погиб на переднем крае внешнеполитической службы - как боец. И как герой. Это звание президент России присвоил Андрею Карлову уже посмертно.

"Это был блестящий дипломат, пользовался очень хорошей репутацией в стране пребывания, имел хорошие отношения и с руководством Турции, и другими политическими силами, пользовался у них уважением. Андрей Геннадьевич был и очень интеллигентным, мягким человеком, добрым. Знаю это не понаслышке, поскольку знаком с ним лично, и в течение моей последней командировки в Турцию осенью этого года он меня на протяжении всей поездки постоянно сопровождал", - отметил Путин.

Чтобы проститься с Андреем Карловым, глава государства пошел на беспрецедентный шаг - впервые за многие годы перенес свою ежегодную пресс-конференцию, которая была запланирована на четверг. После гражданской панихиды в МИД траурная процессия направится в Храм Христа Спасителя, где отпевание проведет патриарх Кирилл, который знал посла лично. И 10 лет назад, еще в сане митрополита, венчал их с супругой в Пхеньяне - в том самом православном храме.

Похоронят Андрея Карлова с воинскими почестями. А его имя навсегда будет вписано в историю и России, и Турции. В честь трагически погибшего дипломата назовут улицу в Анкаре, на которой находится российское посольство и тот самый выставочный зал, где прозвучали роковые выстрелы.

Борис Иванин, Петр Вершинин, Мария Лаврухина, "ТВ Центр".