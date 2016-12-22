В Турции освободили из-под стражи родственников убийцы посла России

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Турецкие правоохранители отпустили родственников убийцы российского посла. Родители Алтынташа будут проходить по делу как свидетели.

В Турции освободили из-под стражи родственников террориста, который убил Андрея Карлова, передает "ТВ Центр".

Шесть человек, в том числе, мать, отец и сестра Мевлюта Алтынташа были отпущены после дачи показаний. В правоохранительных органах пояснили, что оснований для их ареста нет, они проходят по делу, как свидетели. Следователи работают с остальными семью задержанными. Среди них полицейские, коллеги Алтынташа.

Террориста ликвидировали сразу после убийства дипломата. В номере нападавшего нашли экстремистскую литературу. Ответственность за атаку взяла на себя сирийская коалиция "Джейш аль-Фатх". В неё входят боевики запрещённой в России группировки "Джебхат ан-Нусра".