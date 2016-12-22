Американцы возмущены статьей Герша Кунтцмана об убийстве Карлова

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Автор статьи об убийстве нашего посла в Турции Герш Кунтцман отказался принести извинения России. Скандал разразился накануне после публикации в американской газете New York Daily News. В статье журналист провёл параллели между убийством российского дипломата и убийством посла Третьего рейха. Многие американцы выразили своё возмущение и призвали бойкотировать статью.

Однозначную реакцию в прессе и социальных сетях вызвала публикация американского журналиста Герша Кунтцмана, который опубликовал в издании New York Daily News статью, в которой оправдывал убийство российского посла Карлова. Ни в России, ни даже в самой Америке его, мягко выражаясь, не поняли, передает "ТВ Центр".

Кунтцман не просто не выразил сожалений по поводу убийства дипломата, но и назвал это "актом свершившегося правосудия, по поводу которого не стоит лить слёз". Автор статьи сам обвиняет Россию в военных преступлениях в Сирии. На статью тут же отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Убийство Андрея Карлова "цивилизованный журналист" называет "свершившимся правосудием"... Сегодня же мы направляем главному редактору издания, опубликовавшего эту ксенофобскую и содержащую оправдание действий террориста статью, письмо с требованием извинений", - заявила она.

Реакция общественности заставила Кунтцмана опубликовать следующую статью. В ней он почему-то пишет, что извинений у него требует Владимир Путин. Кунтцман утверждает, что писем ни он, ни главный редактор издания не получали. Но назвал условия, при которых может и извиниться.

"Извиняться перед Россией? Только если Россия первой принесёт извинения за свой бандитизм!" – сказал журналист.

Смелости журналиста, который больше известен как бродвейский критик и сатирик, а не политический обозреватель, нет предела. Выступая с обвинениями в адрес России, Кунтцман сообщает, что Москва "даже могла в 2010 году сбить самолет, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский". Кроме того, Кунтцман настаивает: параллель, которую он провёл в первой статье между убийством российского дипломата и убийством германского посла Эрнста фом Рата в Париже в 1938 году вполне уместна. Вместе с тем, публицист признает, что "получил десятки писем от американских читателей, занявших сторону России в этом вопросе". Читательские комментарии к статье говорят сами за себя.

"Вообще-то ваши извинения не стоят и цента. Это позор - ваши аргументы так близки к нацистской идеологии!" – пишет один из читателей.

Также на новую публикацию последовало уже прямое обращение к Кунтцману от Марии Захаровой через социальную сеть. "Герш Кунтцман, Вы серьёзно сравниваете мотивацию еврейского студента Гершеля Гриншпана с идеями, двигавшими Мевлютом Алтынташем?!! Вы хоть поняли, что приравняли борьбу евреев с антисемитизмом конца 30-х годов с террористическими методами "Исламского государства" и "Нусры", которые взяли на себя ответственность за этот теракт? Для Вас это одно и то же? А к терактам в Израиле, которые совершают смертники, Вы относитесь с таким же пониманием или с ещё большим? Вы в своём уме, Герш Кунтцман?" – написала официальный представитель МИД России.

Мария Захарова также призвала антифашистские организации во всем мире дать оценку этой публикации. Представитель российского дипломатического ведомства подчеркнула - "Потом может быть поздно".

Сергей Псурцев, "ТВ Центр".