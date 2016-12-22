Из Алеппо за сутки выехали около 300 машин с жителями города

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В четверг из сирийского Алеппо выехали около 300 машин с жителями восточных районов города. По некоторым данным, Алеппо уже покинули около 40 тысяч сирийцев. Как ожидается, в четверг из города могут вывезти ещё около трёх тысяч человек. Комиссия ООН подвела итоги расследования обстрела гуманитарной колонны в Алеппо в сентябре этого года. Экспертам так и не удалось установить виновных в атаке. В свою очередь Генассамблея организации приняла новую спорную резолюцию.

ООН намерена разобраться в преступлениях, совершенных за время боевых действий в Сирии. Для этого Генассамблея распорядилась создать "беспристрастный и независимый механизм" сбора доказательств. Резолюция была принята большинством голосов, против высказались 15 государств, в том числе и Россия. Сирия и вовсе расценивает создание следственной структуры как вмешательство в свои внутренние дела, передает "ТВ Центр".

Впрочем, суть не только в этом. В вопросах поиска виновных в военных преступлениях Организация объединенных наций компетенции пока не проявляет. Специальная комиссия, изучавшая детали обстрела гуманитарного конвоя в Арабской республике 19 сентября, виновных так и не нашла. Согласно докладу, "установить исполнителя воздушной атаки не представляется возможным". Тогда погибли 18 человек. Российские военные, изучив съемку с места событий, вообще не обнаружили признаков попадания в колонну снарядов.

В вопросах гуманитарной помощи ООН также практически остается в стороне. В Алеппо возобновлена эвакуация мирных жителей. Организация объединенных наций ограничивается лишь отправкой наблюдателей.

"Наша главная забота – защита людей, покидающих Алеппо. Процесс эвакуации перенести непросто: народу много, люди изнурены, им приходится ждать по несколько часов на холоде. Все гражданские лица должны иметь возможность спокойно покинуть город, если они захотят это сделать", - сообщил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

Сейчас эвакуацией мирных жителей занимается сирийская армия. Активную помощь, оказывают Россия, Турция, Иран. Из международных организаций участвуют Красный Крест и Всемирная организация здравоохранения. Российский центр по примирению сторон развернул более 150 полевых кухонь, несколько полевых госпиталей. Однако Запад делает вид, что не замечает все эти усилия. О крупнейшей за историю сирийского конфликта гуманитарной операции в Вашингтоне, оказывается, не слышали.

"Я думаю, что вы можете видеть, через те материалы, которые транслируются, в основном в телевизионных новостях, показывают опустошение в Алеппо, невинных мужчин, женщин и детей, которые до сих пор находятся в городе, пытаются из него выбраться, и до сих пор не получили никакой гуманитарной помощи", - заявил официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби.

Только госпиталь МЧС России за последнее время предоставил медицинскую помощь полутора тысячам сирийцев. Здесь принимают не только раненых, но и людей с хроническими заболеваниями. Ставят на учет, назначают новые приемы. Работу наших медиков отметили во Всемирной организации здравоохранения.

"Я впечатлена отзывчивостью и щедростью российского правительства, которое так быстро и оперативно откликнулось на данную ситуацию. Я ценю оперативное размещение здесь госпиталя МЧС России. Я разговаривала с большим количеством пациентов, которые очень положительно отзываются о качестве работы российских врачей", - отметила руководитель Всемирной организации здравоохранения в Сирии Элизабет Хофф.

В четверг Алеппо должна покинуть последняя группа боевиков и их семей. Об этом сообщают сирийские СМИ. Это будет означать, что под контроль правительственной армии перейдут все кварталы города.

Александр Огородников, Сергей Мингастинов. "ТВ Центр".