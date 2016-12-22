Собянин открыл подстанцию, которая будет снабжать энергией парк "Зарядье"

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Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую подстанцию (ПС) "Кожевническая" ПАО "МОЭСК".

Мэр столицы Сергей Собянин в четверг побывал на открытии подстанции, которая будет снабжать энергией парк "Зарядье". Об этом сообщает АГН "Москва".

"Введена уникальная подстанция "Кожевническая", которая обеспечит дополнительную надежность электроснабжения центральной и южной части города. Один из первых потребителей будет парк "Зарядье", - отметил Собянин.

До строительства подстанции "Кожевническая" подача электрических мощностей в районы Даниловский, Донской, Замоскворечье, Таганский, Якиманка осуществлялась подстанциями "Кожуховская", "Павелецкая" и ТЭЦ-9.