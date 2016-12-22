Опубликовано видео с места взрыва у метро "Коломенская"
Теги: метро взрыв Происшествие москва
Очевидцы сняли на видео последствия взрыва газового баллона у станции метро "Коломенская". На кадрах видно, как из перехода валит дым.
Последствия взрыва газового баллона в переходе станции метро "Коломенская" попали на видео. Кадры опубликовал на YouTube один из очевидцев инцидента. На видео заметно, что из перехода валит дым.
Ранее сообщалось, что на юге столицы в подземном переходе у станции метро "Коломенская" произошла разгерметизация газового баллона, за которой последовал взрыв. В результате инцидента пострадали трое рабочих.
Взрыв произошел во время сварочных работ. В настоящее время южный вестибюль станции закрыт. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают пожарные и врачи скорой помощи.
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