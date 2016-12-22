Опубликовано видео с места взрыва у метро "Коломенская"

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Очевидцы сняли на видео последствия взрыва газового баллона у станции метро "Коломенская". На кадрах видно, как из перехода валит дым.

Последствия взрыва газового баллона в переходе станции метро "Коломенская" попали на видео. Кадры опубликовал на YouTube один из очевидцев инцидента. На видео заметно, что из перехода валит дым.

Ранее сообщалось, что на юге столицы в подземном переходе у станции метро "Коломенская" произошла разгерметизация газового баллона, за которой последовал взрыв. В результате инцидента пострадали трое рабочих.

Взрыв произошел во время сварочных работ. В настоящее время южный вестибюль станции закрыт. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают пожарные и врачи скорой помощи.

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