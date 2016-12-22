Число пострадавших при взрыве у метро "Коломенская" возросло до 6

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Количество пострадавших при взрыве у станции метро "Коломенская" увеличилось до шести человек. Травмы получили сотрудники компании, проводившей ремонт в закрытом переходе.

В Москве шесть человек пострадали в результате взрыва газового баллона в переходе у станции метро "Коломенская", передает "ТВ Центр".

Все пострадавшие - сотрудники компании, проводившей ремонт в закрытом переходе. Как сообщают экстренные службы, взрыв произошёл из-за неосторожного обращения с оборудованием.

Также поступали данные, что после взрыва произошло возгорание, но спасатели быстро потушили огонь. На месте работают представители экстренных служб.

В настоящее время вестибюль станции метро открыт для входа пассажиров. Подземка работает в штатном режиме, задержек и сбоев в графике движения поездов нет.

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Опубликовано видео с места взрыва у метро "Коломенская"