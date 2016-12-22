В Кремле назвали журналиста New York Daily News невменяемым
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По словам Дмитрия Пескова, сейчас существует очень много не совсем вменяемых людей. Он отметил, что к их числу также относится американский журналист, опубликовавший материал про убийство Андрея Карлова. Пресс-секретарь добавил, что лишний раз не стоит упоминать имя автора данной статьи.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американский журналист Герш Кунтцман, который в газете New York Daily News оправдал убийство российского посла в Турции Андрея Карлова, не совсем вменяемый человек. "Очень много, к сожалению, людей не совсем вменяемых, а зачастую полностью невменяемых, скажем так - с извращенным пониманием того, что такое хорошо и что такое плохо", - приводит ТАСС слова Пескова.
Он подчеркнул, что такие люди, как автор данного материала, не заслуживают какого либо упоминания или памяти.
Ранее в среду Министерство иностранных дел России потребовало от главного редактора New York Daily News извинений за статью, в которой оправдывается убийство российского посла в Турции Андрея Карлова. В своем материале журналист Герш Кунтцман назвал случившееся не терактом, но "карой за военные преступления Владимира Путина". Позднее он отказался приносить извинения за эту статью. Кунтцман отметил, что попросит прощения только в случае извинений со стороны России за действия, противоречащие международному праву.
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