В Кремле назвали журналиста New York Daily News невменяемым

Теги: Общество кремль убийство сша песков журналист посол

По словам Дмитрия Пескова, сейчас существует очень много не совсем вменяемых людей. Он отметил, что к их числу также относится американский журналист, опубликовавший материал про убийство Андрея Карлова. Пресс-секретарь добавил, что лишний раз не стоит упоминать имя автора данной статьи.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американский журналист Герш Кунтцман, который в газете New York Daily News оправдал убийство российского посла в Турции Андрея Карлова, не совсем вменяемый человек. "Очень много, к сожалению, людей не совсем вменяемых, а зачастую полностью невменяемых, скажем так - с извращенным пониманием того, что такое хорошо и что такое плохо", - приводит ТАСС слова Пескова.

Он подчеркнул, что такие люди, как автор данного материала, не заслуживают какого либо упоминания или памяти.

Ранее в среду Министерство иностранных дел России потребовало от главного редактора New York Daily News извинений за статью, в которой оправдывается убийство российского посла в Турции Андрея Карлова. В своем материале журналист Герш Кунтцман назвал случившееся не терактом, но "карой за военные преступления Владимира Путина". Позднее он отказался приносить извинения за эту статью. Кунтцман отметил, что попросит прощения только в случае извинений со стороны России за действия, противоречащие международному праву.

Читайте также:

Американский журналист отказался извиняться за статью о Карлове

МИД потребует от New York Daily News извинений за статью об убийстве посла