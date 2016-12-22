В Сети появилось видео взрыва у метро "Коломенская"

Теги: метро взрыв Происшествие москва

Взрыв газового баллона у станции метро "Коломенская" сняла камера видеорегистратора. На кадрах, которые попали в Сеть, видно яркую вспышку и бегущих от подземного перехода людей.

Момент взрыва у станции метро "Коломенская" на юге столицы записал видеорегистратор проезжавшего мимо автомобиля. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как взрывной волной выбило стекла и металлические рамки подземного перехода.

По последним данным, в результате инцидента травмы получили шесть человек. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. На месте работают следователи, они опрашивают очевидцев, передает АГН "Москва".

Утром в четверг в подземном переходе у станции московского метро "Коломенская" прогремел взрыв. Как сообщили в правоохранительных органах, взорвался газовый баллон во время проведения ремонтных работ.

По предварительным данным, взрыв произошёл из-за неосторожного обращения с оборудованием. Руководство Московского метрополитена после инцидента отстранило подрядную организацию от работ в вестибюлях станций.